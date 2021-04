Bundesliga

"Finde das nicht mutig" - Fischer über sein Ziel: Internationale Plätze

Es bleiben nur noch wenige Spieltage in der laufenden Saison und Union Berlin ist überraschend nah an den internationalen Rängen dran. An die EL-Teilnahme kann allerdings noch keiner wirklich glauben, außer vielleicht Trainer Urs Fischer.

1:29 min