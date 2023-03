Wolfsburg (SID) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg spielen nach dem Sturz von der Bundesliga-Spitze in der Champions League trotz einer komfortablen Ausgangslage voll auf Sieg. "Durch die Niederlage in München ist es so, dass ich gewinnen möchte. Ich brauche dieses Gefühl zurück", sagte Cheftrainer Tommy Stroot vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN).

Der deutsche Meister hatte das erste Duell im Prinzenpark von Paris mit 1:0 für sich entschieden. "Grundsätzlich glaube ich, dass es am Anfang noch keine große Rolle spielt", sagte Stroot über das Hinspiel-Resultat: "Vielleicht gehen sie irgendwann 'all in'. Da müssen wir auch Lösungen haben, dass wir in diesen Momenten zustechen."

Personell hat Stroot keine Ausfälle zu beklagen. Der Verlust der Tabellenführung in der Liga nach dem 0:1 beim FC Bayern ist bereits abgehakt. "Wir haben uns einmal schütteln müssen, aber das gehört auch dazu", sagte Stroot.

Viel Zeit sei nicht geblieben, so der Trainer, "aber das ist auch gut, weil wir nicht zu lange darin hängenbleiben und direkt wieder Gas geben können". Auch die Fans dürften dabei eine Rolle spielen. Für die K.o.-Spiele ziehen die Wölfinnen wieder in die große Arena um, es werden über 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.