Der FC Bayern München reist am Valentinstag zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League in die Stadt der Liebe - nach Paris. Dort kommt es zum Königsklassen-Kracher mit Paris Saint-Germain. Anpfiff im Prinzenpark ist am Dienstag um 21:00 Uhr.

Beide Teams hätten vermutlich gehofft, sich erst im späteren Verlauf der K.o.-Phase zu begegnen, doch die Franzosen mussten am sechsten Gruppenspieltag ihren sicher geglaubten Gruppensieg in letzter Sekunde aus der Hand geben. Dadurch rutschten die Pariser in den vermeintlich leichteren Lostopf und bekommen es nun mit dem deutschen Rekordmeister zu tun.

Dieser spielte trotz namhafter Gegner, wie dem FC Barcelona oder Inter Mailand, eine perfekte Gruppenphase mit der maximalen Ausbeute an Punkten. Jedoch geriet der Motor in der Liga zuletzt ins Stocken, als man zu Jahresbeginn zunächst drei Spiele in Folge nicht gewinnen konnte und dadurch einen bereits großen Vorsprung in der Tabelle wieder verspielte.

Aber auch bei den Parisern könnte es derzeit besser laufen. Denn bereits jetzt steht fest: Das erste Triple der Vereinsgeschichte muss weiter warten. Das Star-Ensemble musste sich im heimischen Pokal nämlich Olympique Marseille geschlagen geben. Superstar Kylian Mbappe steht trotz Verletzung im Vorfeld im Kader.

Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München - So seid ihr live in TV, Stream und Ticker dabei

Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München findet am Dienstag, den 14. Februar, statt. Anpfiff in Paris ist um 21:00 Uhr.

Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München live: Läuft das Champions-League-Spiel im Free-TV?

Nein, das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München könnt ihr nicht im Free-TV verfolgen.

Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München: Läuft das Spiel live im Pay-TV?

Nein, die Partie zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München ist nicht im linearen Pay-TV zu sehen.

Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München: Wo läuft das Spiel im Livestream?

Ja, mit einem Abonnement von Amazon Prime Video kann man das Spiel live im Stream verfolgen. Dieses ist jedoch kostenpflichtig.

Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München: Wo kann ich das Spiel im Liveticker verfolgen?

Wie gewohnt stellen wir euch sowohl auf unserer Website als auch in der ran-App einen Liveticker zur Verfügung. Sobald die Aufstellungen da sind, findet ihr diese ebenfalls dort.

Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München: Wo gibt's Highlights zur Partie?

Die Highlights zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München können nach der Partie bei Amazon Prime Video angeschaut werden. Im Anschluss an das Match wird es Teil der Highlight-Show sein und danach auch on demand auf der Plattform verfügbar sein. Zudem zeigt das ZDF am Mittwoch um 23 Uhr live die Highlights aller Spiele des Achtelfinals.

Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Mendes, Ramos, Marquinhos, Hakimi - Pereira, Verratti, Ruiz - Vitinha - Messi, Neymar - Trainer: Galtier

FC Bayern München: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Joao Cancelo - Goretzka - Müller, Musiala - Sane, Coman - Choupo-Moting – Trainer: Nagelsmann

Paris Saint-Germain - FC Bayern München: Die wichtigsten Fakten

Spiel: Paris Saint-Germain - FC Bayern München

Anpfiff: Dienstag, 14. Februar 2023, 21:00 Uhr

Ort: Parc des Princes, Paris

Schiedsrichter: Noch nicht bekannt

Trainer: Christophe Galtier (Paris), Julian Nagelsmann (München)

TV-Übertragung: -

Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: ran.de