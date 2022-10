München - Es ist nicht immer einfach gewesen für die Frankfurter Eintracht, den Spagat zwischen Bundesliga und Europapokal-Euphorie zu bewältigen. Gerade in der Schlussphase der vergangenen Saison kamen die Leistungen in der heimischen Liga oft zu kurz.

In dieser Saison jedoch sieht das anders aus. Frankfurt gewann die letzten drei Spiele allesamt. Auf den ersten CL-Erfolg der Vereinsgeschichte gegen Olympique Marseille folgten ein 3:1 in Stuttgart sowie ein 2:0 gegen Tabellenführer Union Berlin. "Das war schon sehr gut. Nach dem Ausschluss haben wir mit allem, was wir haben, verteidigt", konstatierte Eintracht-Trainer Oliver Glasner.

Nun bekommen es die Adlerträger mit dem nominell härtesten Gegner der Gruppe zu tun - Tottenham Hotspur. Der Dritte der Premier League fährt zwar als Favorit in die Mainmetropole, jedoch können die Frankfurter auf ein volles Waldstadion zählen - die Partie ist restlos ausverkauft.

Personell muss Frankfurt auf Mario Götze verzichten. Der Weltmeister von 2014 musste gegen Union bereits verletzt raus. Dafür ist Kristijan Jakic wieder verfügbar.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Eintracht Frankfurt empfängt am 3. Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Champions League Tottenham Hotspur. Anpfiff im Deutsche Bank-Park ist um 21 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur im Free-TV übertragen?

Nein. Das Spiel der SGE gegen Tottenham wird live und exklusiv im kostenpflichtigen Stream bei Prime Video übertragen.

Champions League heute live: Kann ich die Partie Frankfurt gegen Tottenham im Pay-TV sehen, und wo?

Nein. Die exklusiven Rechte für die Champions League liegen beim Streaming-Dienst DAZN sowie Prime Video. Amazon überträgt jeden Spieltag das Topspiel des Dienstags, in diesem Fall Frankfurt gegen Tottenham. Die Partie ist nur im Stream zu sehen.

Gibt es einen Livestream von Frankfurt gegen Tottenham?

Ja. Amazon Prime Video überträgt die Partie aus dem Frankfurter Stadtwald in voller Länge. Dies ist aber nur mit einem Prime-Abonnement möglich. Einen kostenlosen Stream gibt zu diesem Spiel leider nicht.

Kann ich die Partie der SGE gegen Tottenham auch im Liveticker verfolgen?

Ja, klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Frankfurt der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Kann ich im Radio oder Audiostream das Match Frankfurt vs Tottenham live miterleben?

Ja, kann man. Die ARD-Sportschau hat die Hörfunk-Rechte an allen Spielen der Champions League. Im Web oder in der App ist die Partie mit Audio-Kommentar abrufbar.

Champions League: Der 3. Spieltag im Überblick - So könnt ihr die Spiele live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream, Audio und Highlights

Dienstag, 04. Oktober 2022

18:45 Uhr: FC Bayern München - Viktoria Pilsen (Gruppe C) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

18:45 Uhr: Olympique Marseille - Sporting Lissabon (Gruppe D) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Ajax Amsterdam - SSC Neapel (Gruppe A) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Liverpool - Glasgow Rangers (Gruppe A) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Porto - Bayer 04 Leverkusen (Gruppe B) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Club Brügge - Atletico Madrid (Gruppe B) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Inter Mailand - FC Barcelona (Gruppe C) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur (Gruppe D) - im Liveticker auf ran.de und live bei Prime Video

Mittwoch, 05. Oktober 2022

18:45 Uhr: Red Bull Salzburg - Dinamo Zagreb (Gruppe E) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

18:45 Uhr: RB Leipzig - Celtic Glasgow (Gruppe F) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Chelsea - AC Mailand (Gruppe E) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Real Madrid - Shakhtar Donetsk (Gruppe F) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Manchester City - FC Kopenhagen (Gruppe G) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Sevilla - Borussia Dortmund (Gruppe G) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Juventus Turin - Maccabi Haifa (Gruppe H) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Benfica Lissabon - Paris St. Germain (Gruppe H) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

