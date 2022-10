Frankfurt am Main (SID) - Der europäische Vereinsfußball wird unter der Woche den Opfern der Stadionkatastrophe in Indonesien mit einer Schweigeminute gedenken. Dies teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag mit. Neben den Spielen in der Champions League betrifft dies auch die Partien in der Europa League sowie der Conference League.

Auf den Leinwänden und den Fernsehgeräten soll laut UEFA folgender Text zu sehen sein: "In Gedenken an die Opfer im Kanjuruhan-Stadion in Indonesien - Untuk mengenang para korban di Stadion Kanjuruhan di Indonesia." Die LED-Tafeln in den Stadien sollen während der Gedenkminute schwarz sein.

Zu der Tragödie war es am Samstag nach dem Ligaspiel zwischen Arema FC und Persebaya FC (2:3) im mit 42.000 Zuschauern ausverkauften Kanjuruhan-Stadion gekommen. Als Folge von Ausschreitungen kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen in und um die Arena. Die Zahl der Toten liegt aktuell bei 131, darunter befinden sich mindestens 32 Kinder.