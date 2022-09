München – Einen Tag vor der richtungsweisenden Partie des FC Bayern München gegen den FC Barcelona wehrt sich Julian Nagelsmann gegen den Eindruck, innerhalb des Teams rumore es.

"Ich finde, dass die Stimmung in der Mannschaft und auch generell im Klub viel, viel besser ist, als es letztes Jahr der Fall war. Vor allem in der Rückrunde", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Montagnachmittag.

"Man muss als Trainer immer versuchen, die Dinge objektiver zu sehen. Das ist nicht euer Job als Journalisten, aber mein Job als Trainer", so der 35-Jährige weiter.

Julian Nagelsmann weist Berichte über schlechte Stimmung zurück

Zuvor hatte unter anderem "BILD" berichtet, in der Kabine rumore es. Einigen Spieler sei der Trainer nicht selbstkritisch genug. Auch Hasan Salihamidzic hatte bei "Sport 1" den Trainer in die Pflicht genommen.

Nagelsmann betonte, dass eine unabhängige Bewertung der Leistungen nicht leicht sei, "weil viele Dinge auf einen einprasseln und sehr viel interpretiert wird und erzählt wird und geschrieben wird."

Auf den Hinweis eines Reporters, der Bayern-Trainer selbst mache einen angespannten Eindruck, entgegnete Nagelsmann: "Generell gewinne ich gerne und bin besser drauf, wenn ich gewinne. Angespannt bin ich nie, ich habe nur keinen Bock nicht zu gewinnen!"

FC Bayern München legt schlechten Saisonstart hin

Die Bayern belegen in der Bundesliga derzeit nur den dritten Tabellenplatz. Der Rekordmeister legte den schlechtesten Saisonstart seit zwölf Jahren hin.

Aus der Allianz Arena in München berichtet Stefan Kumberger

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.