Showdown in der Allianz Arena! Der FC Bayern München empfängt Paris Saint-Germain zum Kracher im Achtelfinale der UEFA Champions League. Los geht's heute Abend um 21 Uhr.

Die Münchner gehen nach dem 1:0 im Hinspiel mit einem leichten Vorsprung in das Duell mit dem französischen Spitzenklub, Trainer Julian Nagelsmann kann dabei personell nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Zwar wird Rechtsverteidiger Benjamin Pavard aufgrund einer Gelb-Roten-Karte im Hinspiel nicht zur Verfügung stehen, dafür kehren mit Noussair Mazraoui und Sadio Mane zwei Akteure zurück. Der Senegalese erhielt gegen den VfB Stuttgart schon rund 30 Minuten und ist laut seinem Coach gegen Paris auch ein Kandidat für die erste Elf. Ob Nagelsmann Josip Stanisic oder Joao Cancelo anstelle Pavards aufbieten wird und wie der 35-Jährige seine Offensivabteilung aufstellt, dürften die zwei größten Fragen vor dem Anpfiff sein.

Auf der Gegenseite muss Trainer Christophe Galtier Superstar Neymar und Innenverteidiger Presnel Kimpembe ersetzen, die Einsätze von Achraf Hakimi und Ex-FCB-Spieler Renato Sanches sind zumindest fraglich.

Mit von der Partie sein wird der neue PSG-Rekordtorschütze Kylian Mbappe, der in Hinspiel erst im zweiten Durchgang kam, nach seiner Einwechslung aber stets Gefahr versprühte. "Wir fahren nach München, um uns für die nächste Runde zu qualifizieren. Wir sind fest entschlossen, wir haben wieder Selbstvertrauen gewonnen", so Mbappe am vergangenen Wochenende.

Ob dies gelingt, wird sich in wenigen Stunden entscheiden. Aber wo wird FC Bayern vs. PSG live übertragen? ran hat die Infos zur Übertragung der Champions League in TV und Livestream.

Champions League heute live: Wann und wo findet das Achtelfinal-Rückspiel FC Bayern vs. PSG statt?

Ausgetragen wird die Partie heute Abend, also am 8. März, um 21:00 Uhr in der Allianz Arena. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Daniele Orsato (Italien).

FC Bayern vs. PSG heute live: Läuft das Champions-League-Achtelfinale im Free-TV?

Nein, im Free-TV gibt es keine Übertragung. Erst das Endspiel am 10. Juni wird im ZDF zu sehen sein.

Champions League heute live: Wird FC Bayern gegen PSG im Pay-TV zu sehen sein?

Ja, im Pay-TV übertragt DAZN auf dem linearen Sender DAZN1.

FC Bayern vs. PSG heute live: Wer überträgt das Champions-League-Achtelfinale im Livestream?

Für die Übertragung im Livestream ist ebenfalls der Streamingdienst DAZN zuständig. Das Angebot ist jedoch kostenpflichtig.

Champions League heute live: Gibt es einen Liveticker zum Achtelfinale Bayern vs. PSG?

Na klar, im Liveticker von ran informieren wir euch über das Geschehen auf dem Platz. Im Datencenter findet ihr zudem interessante Statistiken und Fakten zur Partie.

Champions League heute live: Die Übertragung von FC Bayern gegen PSG im Überblick