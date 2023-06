Weltfußballerin Alexia Putellas vom FC Barcelona geht vollkommen einsatzbereit und mit großem Respekt in das Champions-League-Finale gegen den VfL Wolfsburg. "Wir wissen, dass wir gegen eines der besten europäischen Teams spielen, jede falsche Entscheidung wird uns in Schwierigkeiten bringen", sagte die 29-Jährige vor dem Endspiel am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Eindhoven.

Nach ihrem Kreuzbandriss kurz vor der EM im vergangenen Sommer sei sie bereit für einen Startelfeinsatz: "Ich fühle mich 100-prozentig fit." Trainer Jonatan Giraldez ließ sich nicht in seine Personal-Karten schauen: "Alexia hat regelmäßig gespielt in den letzten Wochen, sie ist vollkommen einsatzbereit."

Das laut Putellas "traumatische" Finale 2022 gegen Olympique Lyon (1:3) will der Titelträger von 2021 als "Extra-Motivation" nutzen. "Diese Mannschaft wird jedes Jahr besser", befand die Spanierin, "wir sind vielseitiger geworden."

Der auf den Favoritinnen, die von 8000 Fans begleitet werden, lastende Druck sei kein Faktor: "Für Barca zu spielen, ist immer mit Druck verbunden, man muss nach Perfektion streben."

Teamkollegin Caroline Hansen freut sich derweil auf das Kräftemessen mit ihrem Ex-Klub: "Ich habe fünf Jahre in Wolfsburg gespielt und dort viel erlebt. Aber ich möchte nur dieses Finale gegen diesen hochqualitativen Gegner gewinnen. Das wäre ein weiteres Signal, dass wir eine sehr starke Mannschaft sind."