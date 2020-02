München - So stellt sich wohl jeder Fußball-Teenie mit Ambitionen seine ersten Szenen im Scheinwerferlicht des Profigeschäfts vor: In der 67. Minute eingewechselt werden und zehn Minuten später den entscheidenden zweiten Treffer gegen einen Weltklub wie Paris Saint-Germain vorbereiten - schöner geht’s nicht.

Neben dem bulligen Doppeltorschützen Erling Haaland war es der schmächtige "Gio" Reyna, der die gerade gegen Ende enge Partie für den BVB mit entschied.

Mit etwas Abstand zu Dienstagabend darf konstatiert werden: Es handelt sich keinesfalls um eine glückliche Fügung, denn es gibt eine verblüffende Parallele. Anfang Februar gelang Reyna ein ähnliches Kunststück: Auch im DFB-Pokal wurde er in der 66. Minute eingewechselt, zehn Minuten später hob er einen Schlenzer gepflegt ins Kreuzeck. Reynas geniale Aktion verhalf dem BVB zwar nicht zum Weiterkommen in Bremen, aber der 17-Jährige setzte eine erste Duftmarke.

Gegen PSG war Reynas Auftritt jenes berühmte Zünglein an der Waage - das BVB-Juwel ließ sein Talent aufblitzen und krachte mit seiner Leistung endgültig durch die Decke.

Dass Trainer Lucien Favre bei seinem Zögling ins Schwärmen gerät, ist mitnichten ein Geheimnis. Bemerkenswert, wie der diskret verbalisierende Schweizer den gebürtigen Engländer mit US-amerikanischem Pass in den höchsten Tönen lobt.

Seine Begeisterung konkretisierte sich schon im vergangenen Sommer, als er den damals noch 16-Jährigen ins BVB-Trainingslager nach Bad Ragaz mitnahm. Eine väterlich anmutende Zuneigung glitzert in Favres Augen, wenn er sich wie zuletzt vor dem "Sky"-Mikro zu seinem Schützling äußert: "Man sieht im Training, dass er etwas hat. Wer das nicht sieht, ist blind."

No-Look-Fantasie

Eng gedeckt im Sprint, trotzdem fast beiläufig sein Haaland-Zuspiel nun gegen Paris. Mit einem schnörkellosen Strich in den Winkel versetzte letzterer dem Pariser Starensemble den Knockout. Reyna setzte seine etablierten Mitspieler ein ums andere Mal gut in Szene - gestandene Stars, mit denen er vor einem Jahr noch auf der Playstation kombinierte. Was ihm zusätzlich Rückenwind geben dürfte, ist die Entwicklung seiner Kollegen in der BVB-Kabine. Viele von ihnen sind dank ihres Alters dem Jugendfußball noch näher als dem Männerbereich. Jungstars wie Jadon Sancho oder eben Erling Haaland, die mit ihren zwei Jahren mehr auf dem Buckel wertvolle Tipps für die nächsten Karriereschritte geben können.

Doch Giovanni Reyna ist auch ein "Wunderkind" mit einer bitteren Vorgeschichte. Mit seinen siebzehn Jahren musste er bereits herbe Nackenschläge wegstecken. Fast scheint es, als wäre diese Form früher mentaler Abhärtung ein Bonus auf dem Weg zum Profisportler.

Wer wie Reina einen Bruder an den Krebs verliert, mag auf dem entbehrungsreichen Pfad zum Fußball-Profi womöglich die ein oder andere Hürde gelassener, souveräner, fokussierter überspringen. Vielleicht ist das ja genau jenes Holz, aus dem kommende Superstars geschnitzt sind.

Sein Vater Claudio jedenfalls wird ihm auch in Zukunft zur Seite stehen. Der ehemalige Leverkusener und Wolfsburger Spielgestalter ist heute Sportdirektor des kürzlich gegründeten Austin FC in der Major League Soccer, nachdem er zuvor beim New York City FC die Zügel in der Hand gehalten hatte – seit 2013, seine erste Funktionärsstation.

If you can make it there, you'll make it anywhere: New York als hartes Pflaster war dem Vater das, was der raue Kohlenpott heute dem Sohn ist: die Art von Schule, die aus aufstrebenden Talenten herausragende Protagonisten macht. Bei diesen Leistungen wird Lucien Favre an seinem Schützling mit dem königlichen Namen sicher nicht vorbeikommen – und Reyna kann sich keinen besseren Förderer als den beharrlichen Fußballlehrer aus dem Kanton Waadt wünschen.

Christian Lamping

