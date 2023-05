In der zweiten Partie des Champions League Halbfinals zwischen Manchester City und Real Madrid wird heute der Gegner von Inter Mailand im Finale des Wettbewerbs ermittelt.

Nach dem 1:1 im Hinspiel hofft City unter Pep Guardiola auf die eigene Heimstärke. Im Achtelfinale wurde RB Leipzig mit 7:0 abgefertigt und der FC Bayern fuhr im Viertelfinale mit einem 0:3 nach Hause.

Während Real Coach Carlo Ancelotti in Manchester auf seinen gesamten Kader zurückgreifen kann, fehlt bei City mit dem gelbgesperrten Ilkay Gündogan der Kapitän des Teams.

Manchester - Madrid live: Wo und wann findet heute die Halbfinal-Partie statt?

Das Rückspiel im Halbfinale der Champions League wird im Etihad Stadium in Manchester ausgetragen. Anpfiff ist am heutigen Mittwoch (17. Mai) um 21:00 Uhr.

Manchester City empfängt heute Real Madrid: Wer überträgt live im Pay-TV?

Wie schon vergangene Saison gibt ist die Champions League nur noch bei den Streaming Anbietern DAZN und Amazon Prime zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte an dem Wettbewerb bereits zur Saison 2021/22 verloren.

Manchester vs. Madrid heute live: Die Champions League im Livestream sehen

Mit einem Abo bei DAZN, könnt ihr das Rückspiel des Champions League Halbfinals streamen.

Manchester City - Real Madrid heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Im Liveticker auf ran.de werdet ihr von der Bekanntgabe der Aufstellung bis zum Abpfiff mit allen wichtigen Infos versorgt.

Champions League live: Wie liefen die Halbfinal-Hinspiele?

9. Mai, 21 Uhr: Real Madrid - Manchester City - 1:1 - zum Nachlesen im Liveticker auf ran.de

10. Mai, 21 Uhr: AC Mailand - Inter Mailand - 0:2 - zum Nachlesen im Liveticker auf ran.de

Champions League: Wo kann ich Highlights und Zusammenfassungen sehen?

Um die Highlights der Champions League zu sehen, hat man mehrere Möglichkeiten. Am Dienstag und am Mittwoch sind alle Zusammenfassungen (außer die Amazon-Prime-Partien) im Laufe des Abends auf DAZN verfügbar. Dienstags gibt es zudem von einer Partie die Highlights exklusiv bei Amazon Prime - dort gibt es im Anschluss an die Übertragung auch eine Highlight-Show. Mittwochs zeigt das ZDF ab 23 Uhr alle Highlights des jeweiligen Spieltags.

Wer ist der Schiedsrichter bei ManCity gegen Madrid?

Das Halbfinal-Duell zwischen Manchester City und Real Madrid in Champions League wird von Szymon Marciniak geleitet. Dem Schiedsrichter assistieren Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz und Istvan Kovacs. Als Video-Assistent fungiert Tomasz Kwiatkowski mit Hilfe von Bartosz Frankowski.

