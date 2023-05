Das war ein Ausrufezeichen! Manchester City hat Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel mit 4:0 abgefertigt und das Finale am 10. Juni erreicht. Die "Königlichen" waren im Etihad Stadium von Anfang an nicht präsent und damit chancenlos.

ran hat die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Toni Kroos (Real Madrid): "Was mich stört, sind die ersten 25 Minuten. Die haben uns das Spiel verloren. Wir waren deutlich zu passiv. Es ist logischerweise nicht so, dass wir nicht wollten. Es lag auch nicht an fehlender Aggressivität. Sie waren schwer zu greifen. Wir waren oft ein, zwei Meter weg und sind nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen. Wir sind verdient ausgeschieden und auch enttäuscht, weil wir natürlich ins Finale wollten." (Quelle: DAZN)

Luka Modric (Real Madrid): "Was passiert ist? Wir waren einfach nicht gut. Wir wollten anders spielen und ein besseres Spiel abliefern. City war uns überlegen. Das war's. Das Ende einer Ära? Wir werden sehen. Jetzt müssen wir weitermachen. Ich möchte nicht darüber sprechen. Wir werden sehen, was passiert". (Quelle: El Chiringuito)

Carlo Ancelotti (Real Madrid): "Ich denke, dass wir bis jetzt gut gearbeitet haben. Wir müssen die Niederlage akzeptieren, denn man kann im Sport nicht immer gewinnen. Manchmal muss man die Niederlage akzeptieren und durch sie versuchen, in der nächsten Saison besser zu sein." (Quelle: BT Sport)

Pep Guardiola (Manchester City): "Ich hatte das Gefühl, dass wir ein Jahr lang Schmerzen im Bauch hatten, im Magen. Was in der letzten Saison passiert ist, hat uns heute alles abverlangt, was wir hatten. Es war so schmerzhaft in dieser Saison, wenn die Leute sagten, dass es diesen Spielern an Charakter fehle. In diesem einen Jahr haben wir wieder gezeigt, was für eine besondere Gruppe von Spielern das ist." (Quelle: BT Sport)

Jack Grealish (Manchester City): "Ich glaube nicht, dass viele Mannschaften das Real Madrid antun würden, aber wenn wir alle zusammen sind und vor allem hier spielen, fühlen wir uns unaufhaltsam. Ich weiß nicht, was es ist, wir fühlen uns einfach unaufhaltsam, selbst in der Liga haben wir das Gefühl, dass uns niemand schlagen kann. Es ist unglaublich." (Quelle: BT Sport)

Bernardo Silva (Manchester City): "Es wird schwer werden, aber wir werden alles versuchen. Es ist ein schöner Abend für uns. Wir wussten, dass es schwer werden würde. Diese Mannschaft von Real Madrid zu Hause mit 4:0 zu schlagen, war wunderbar." (Quelle: BT Sport)