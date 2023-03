FC Bayern München: Kahn verspricht - "Werden bereit sein" für Hammerlos ManCity

Als den FC Bayern München das Hammerlos Manchester City ereilte, brauchte Hasan Salihamidzic erst einmal einen Schluck Wasser. Das Duell mit Tormaschine und Leipzig-Schreck Erling Haaland sowie dem früheren Münchner Trainerstar Pep Guardiola "ist die beste Paarung im Viertelfinale" der Champions League, sagte der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters - und lächelte.

Doch im Ringen um den Henkelpott könnte die gute Laune bei den Bayern schnell verfliegen. Zumal im Halbfinale mit dem Sieger des Duells zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea, den beiden jüngsten Gewinnern der Königsklasse, der nächste Kracher warten würde. Der Weg ins Finale am 10. Juni in Istanbul wird steinig.

"Ich spiele gerne gegen die Guten", behauptete Salihamidzic: "Da sind unsere Jungs immer konzentriert."

Vorstandschef Oliver Kahn ergänzte selbstbewusst: "City ist eine absolute Top-Mannschaft, aber wir sind der FC Bayern München! Wir müssen und wir werden für diesen großen Gegner bereit sein. Wer die Champions League gewinnen will, muss die Besten schlagen."

City mit Wunderstürmer Haaland, der RB Leipzig mit seinem Fünferpack im Achtelfinal-Rückspiel (7:0) fast im Alleingang ausgeschaltet hatte, und Kapitän Ilkay Gündogan sei "der stärkste Gegner", sagte Salihamidzic: "Das ist wieder ein kleines Finale."

Vor allem Haaland schreckt ihn. Der frühere Dortmunder mache es "sehr gut", warnte Salihamidzic: "Er ist einer der besten Stürmer der Welt - wie Kylian Mbappe."

Bayern haben Hoffnung auf den Titel

Gegen den französischen Ausnahmeangreifer und dessen Klub Paris St. Germain hatten sich die Bayern im Achtelfinale souverän durchgesetzt (1:0/2:0). City sei "wieder eine Truppe, die sehr, sehr viel Qualität hat", meinte Salihamidzic vor dem Hinspiel auf der Insel am 11. oder 12. April. Das entscheidende Duell mit dem englischen Meister, von dem die Bayern Joao Cancelo ausgeliehen haben, steigt am 18. oder 19. April in München.

Die Bayern haben alle acht Saisonspiele in der Champions League gewonnen und stehen zum 21. Mal im Viertelfinale - das ist ein Rekord. In der vergangenen Saison scheiterten sie dort an Außenseiter FC Villarreal aus Spanien.

An eine Wiederholung mag keiner denken in München, stattdessen hoffen alle auf den siebten Triumph. "Wir haben einen Kader, der seinesgleichen sucht", schwärmte Salihamidzic am Freitag: "Der Konkurrenzkampf ist groß, das ist wichtig. Ich bin sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, so einen Kader hinzustellen, das ist nicht einfach."

Sollte es gegen City reichen, ginge es im Halbfinale am 9./10. und 16./17. Mai weiter. In den weiteren Viertelfinal-Partien trifft die SSC Neapel, die Eintracht Frankfurt ausgeschaltet hatte, auf die AC Mailand. Stadtrivale Inter bekommt es mit Benfica Lissabon mit Trainer Roger Schmidt zu tun.

In der Bundesliga wartet Leverkusen auf die Bayern

Für die Bayern geht es am Sonntag (ab 17 Uhr im Liveticker) beim letzten deutschen Europa-League-Starter Bayer Leverkusen weiter. Auch die Werkself mit dem früheren Münchner Xabi Alonso auf der Bank sei "ein ganz schwerer Gegner", sagte Salihamidzic und das Spiel "ganz, ganz wichtig" für den Tabellenführer.