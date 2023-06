Es ist an der Zeit für das wichtigste Spiel im europäischen Vereinsfußball, das Finale der Champions-League-Saison 2022/23 steht an. Am Samstag, 10. Juni 2023, treffen Topfavorit Manchester City und Inter Mailand ab 21 Uhr in Istanbul aufeinander.

Nach der Finalniederlage 2020/21 (0:1 gegen den FC Chelsea) soll es für Manchester City nun mit dem heiß ersehnten Titel nund endlich klappen, Kapitän Ilkay Gündogan warnt allerdings vor dem Kontrahenten "Dieses Team muss man nicht künstlich großreden, um Respekt vor ihnen zu haben. [...] Die Qualität vor allem in der Offensive ist enorm und in der Defensive sind sie sehr aggressiv", so der deutsche Nationalspieler gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Lobeshymnen sind auch aus Italien zu vernehmen, im Interview auf der UEFA-Website schwärmt Inter-Angreifer Lautaro Martinez von den "Cityzens". "Sie sind ohne Frage eines der besten Teams der Welt. Ich mag es, wie sie spielen, es wird richtig schwer werden gegen sie. Aber wir hatten es auch in der Gruppenphase mit starken Teams zu tun und haben es sehr gut gemacht", wird der Weltmeister von 2022 zitiert.

+++ Update, 10. Juni 2023, 19:34 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Manchester City: Ederson – Stones, Ruben Dias, Akanji, Ake – Rodri – Gündogan, De Bruyne – Bernardo Silva, Haaland, Grealish.

Inter Mailand: Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dimarco – Dzeko, Martinez.

Manchester City - Inter Mailand heute live: Wann und wo wird das Champions-League-Finale gespielt?

Ausgetragen wird das Endspiel um den Henkelpott im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion, der Anpfiff durch Schiedsrichter Szymon Marciniak erfolgt am Samstag (10. Juni) um 21 Uhr.

Manchester City vs. Inter Mailand heute live: Wird das Finale der Champions League im Free-TV übertragen?

Ja, wird es! Im frei empfangbaren Fernsehen seht ihr die Partie live im ZDF, die Übertragung beginnt um 20:25 Uhr.

Manchester City gegen Inter Mailand heute live: Wer überträgt das CL-Finale live im Pay-TV?

Im Pay-TV seht ihr ManCity vs. Inter auf dem linearen Sender DAZN 1. Dieser kann gegen einen Aufpreis zu einem bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzugebucht werden.

ManCity vs. Inter heute live: Wo kann man das Champions-League-Finale im Livestream sehen?

Einen kostenlosen Livestream stellt das ZDF-Sportstudio zur Verfügung, dieser ist in der ZDF-Mediathek abrufbar. Mit einem DAZN-Abonnement könnt Ihr das Spiel auch beim Streamingdienst verfolgen, dort beginnt die Vorberichterstattung bereits um 20 Uhr.

Manchester City - Inter Mailand heute live: Wo gibt es einen Liveticker zum Finale der Champions League?

Einen Liveticker gibt's bei ran.de, dort begleiten wir die Partie vom Anpfiff bis zum Abpfiff für euch.

Manchester City trifft auf Inter Mailand heute live: Wo finde ich Highlights zum CL-Finale?

Highlights mit den wichtigsten Szenen zum Endspiel in der Königsklasse findet ihr in der ZDF-Mediathek sowie bei DAZN.

