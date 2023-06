Große Ehre für Claudia Neumann und ein weiterer Meilenstein: Die 59-Jährige kommentiert als erste Frau im deutschen Fernsehen das Champions-League-Finale am Abend (21 Uhr) zwischen Manchester City und Inter Mailand für das ZDF.

2011 war die gebürtige Dürenerin bereits die erste WM-Kommentatorin in Deutschland bei der Endrunde der Frauen, 2016 bei der Europameisterschaft war sie die erste deutsche Frau, die bei einem großen Männerturnier als TV-Live-Reporterin im Einsatz war.

Jochen Breyer moderiert am Samstag, die Rio-Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer begleiten das Spiel im Atatürk Olympiastadion in Istanbul als Experten.

Das Finale um den Henkelpokal wird auch vom Streamingdienst DAZN live übertragen. Uli Hebel kommentiert, flankiert wird er vom früheren Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack.