Köln (SID) - Die deutschen Vertreter in der Champions League gehen laut Sportwettenanbieter bwin als Favoriten in die Partien am zweiten Spieltag. Am Dienstag empfängt DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund mit einer Sieg-Quote von 1,33 Sporting Lissabon (Quote 8,25).

Die Siegquote von RB Leipzig liegt bei 1,50, die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch empfängt nach der 3:6-Auftaktpleite bei Manchester City den FC Brügge (Quote 6,00). Bayern München geht als haushoher Favorit (Quote 1,09) in das Duell am Mittwoch gegen Dynamo Kiew (Quote 26,00).

Nur den VfL Wolfsburg (Quote 2,75) notiert bwin minimal schlechter als den FC Sevilla (Quote 2,65). Die Spanier sind am Mittwoch bei der Mannschaft von Trainer Mark van Bommel zu Gast.