Der VfL Wolfsburg startet für bwin als Außenseiter ins Champions-League-Finale der Frauen gegen den FC Barcelona. Die Quote für einen Erfolg der "Wölfinnen" liegt beim Sportwettenanbieter bei 4,20. Für den FC Barcelona ist für das Endspiel am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Eindhoven eine Titelquote von 1,19 notiert.

Bei einem Remis nach 90 Minuten zahlt bwin das Fünffache des Einsatzes zurück. Gewinnt das VfL-Team um Kapitänin Alexandra Popp nach regulärer Spielzeit, gibt es das Sechsfache.