Trainer Tommy Stroot vom VfL Wolfsburg kann im Champions-League-Finale gegen das Starensemble des FC Barcelona personell aus dem Vollen schöpfen. "Wir haben den kompletten Kader fit. Das ist sehr besonders, das können wenige Mannschaften von sich in einem Finale behaupten", erklärte der 34-Jährige vor dem Showdown am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Eindhoven.

Alexandra Popp freut sich auf eine tolle Atmosphäre dank über 34.000 Fans im ausverkauften Philips Stadion. "Man sieht die Entwicklung des Frauenfußballs weltweit, ich bin sehr froh, dass ich das noch miterleben kann. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, es wird immer lauter in den Stadien", schwärmte die Kapitänin des Pokalsiegers und des Nationalteams.

Wolfsburg strebt nach 2013 und 2014 den dritten Triumph in der Königsklasse an, ist bei der sechsten Final-Teilnahme allerdings vor der spanischen Passmaschine gewarnt. "Barca hat einen schwierigen Spielstil, aber ich glaube, dass wir die Möglichkeit haben, dagegen sozusagen auf die deutsche Art anzugehen", meinte Popp.

Das Halbfinal-Aus gegen Barca (1:5/2:0) in der Vorsaison sei dafür lehrreich. "Wir haben viele Steps in dieser Saison gemacht und gute Möglichkeiten, hier als Sieger vom Platz zu gehen", äußerte Stroot vor dem Kräftemessen mit dem Titelträger von 2021: "Wir haben eine besondere Qualitäten im Kader, die wollen wir auch zeigen."