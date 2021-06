Rio de Janeiro (SID) - Nach zehn Siegen in Folge hat Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Tite beim Gruppenfinale der Copa America den zweiten Anzug getestet. Ohne Superstar Neymar sowie mit zehn Umstellungen in der Startelf kam die bereits als Gruppensieger feststehende Selecao in Goiania nur zu einem 1:1 (1:0) gegen Ecuador.

Der Titelverteidiger schaute anschließend auf die Entscheidung in der Gruppe A, in der der Tabellenvierte Uruguay am Montag mit einem Remis oder einem Sieg gegen Paraguay das spielfreie Chile noch überholen und damit das Viertelfinale gegen Brasilien erreichen kann.

Argentinien peilt gegen das bereits als Gruppenletzter feststehende Bolivien den Vorrundensieg an. Aus den beiden Gruppen qualifizieren sich jeweils die besten vier Teams für das Viertelfinale.

In Goiania kontrollierte die Selecao in Durchgang eins noch das Spielgeschehen und kam durch Real Madrids Innenverteidiger Eder Militao (37.) zur Führung. Doch Ecuador sicherte sich seinen Platz unter den letzten Acht mit dem Ausgleich durch Angel Mena (53.).

"Die Spieler, die müde waren, haben ihre Ruhepause bekommen", betonte Selecao-Kapitän Marquinhos, einzig verbliebener Stammspieler in der Startelf. Hinter Brasilien (10 Punkte) sicherte sich Peru (7) mit einem 1:0 (0:0) gegen Schlusslicht Venezuela (2) Platz zwei. Das Tor des Abends in Brasilia erzielte Andre Carrillo (48.).

Das diesmal spielfreie Kolumbien (4) und Ecuador (3) komplettieren aus der Gruppe B das Viertelfinale, das am Freitag u.a. mit Brasilien gegen den Vierten aus der Gruppe A startet.