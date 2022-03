Frankfurt am Main (SID) - Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte lost am Sonntag in der ARD-Sportschau (19.15 Uhr) die Halbfinalpartien im DFB-Pokal aus. Ziehungsleiter ist Bundestrainer Hansi Flick. Die Vorschlussrunde wird am 19. und 20. April ausgetragen. Das Endspiel steigt am 21. Mai im Berliner Olympiastadion.