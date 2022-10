Hannover – Mats Hummels' Kritik an den eigenen Mitspielern sorgte zuletzt wiederholt für Aufsehen. Darauf angesprochen machte Teamkollege Emre Can nach dem 2:0-Pokalsieg bei Hannover 96 bei "Sky" deutlich, dass er Hummels' Kurs nicht eingeschlagen hätte.

"Jeder ist da anders. Ich mache das lieber intern. Ich würde das lieber alles intern besprechen", so Can. Und weiter: "Was an die Öffentlichkeit kommt, muss jeder für sich selbst wissen. Ich bin nicht der Typ dafür. Mats ist da anders. Ich kann ihm da keinen Vorwurf machen."

Gregor Kobel: "Die Balance ist da sehr wichtig"

Weniger kritisch sah Torwart Gregor Kobel Hummels öffentliche Standpauke: "Ich glaube, dass es bei allem immer eine gute Mischung braucht. Es ist natürlich gerade in der Situation, in der wir momentan stehen, angebracht, dass man Kritik übt. Wichtig ist aber auch, dass wir das auch innerhalb der Mannschaft machen. Die gute Balance ist da sehr wichtig."

Die sei beim BVB gegeben. Das Team habe die Fehler der vergangenen Spiele schon im Bus auf dem Weg zum Flughafen angefangen. "Das gehört dazu und ist das normalste der Welt, dass man das direkt anspricht, um sich zu verbessern", so Kobel.

Nach dem 1:1 gegen den FC Sevilla in der Champions League sowie dem 0:2 in der Bundesliga gegen Union Berlin nahm Hummels sich und sein Team in die Pflicht.

Mats Hummels zuletzt zweimal kritisch

"Es muss aus manchen Köpfen raus, dass Fußball sexy sein muss, dass erfolgreicher Fußball nicht Hacke, Spitze, eins, zwei, drei auf fünf Metern ist, sondern dass ein Spieler immer das Richtige macht und nicht manchmal nur das Besondere", sagte der Innenverteidiger nach dem Remis gegen die Spanier.

Nach der Pleite gegen Tabellenführer Union Berlin kritisierte Hummels einfache Ballverluste wie den fatalen Hackentrick von Karim Adeyemi vor dem 0:2: "Manchmal ist der einfache 20-Meter-Rückpass die beste Lösung, auch wenn das danach nicht auf Social Media kommt."

