Dortmund (SID) - Torjäger Erling Haaland hat den Kampf um einen Einsatz im Pokalfinale gegen RB Leipzig am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) aufgenommen. Der 20-Jährige arbeitete am eigentlich trainingsfreien Montag in Brackel "intensiv" auf sein Comeback hin. Das berichten die Ruhr Nachrichten.

Haaland hatte am Wochenende im Ligaspiel gegen Leipzig (3:2) noch gefehlt, das Sturmjuwel aus Norwegen hatte im Spiel beim VfL Wolfsburg (2:0) zwei Wochen zuvor einen Pferdekuss abbekommen.

Haaland ließ sich am Montag nach Informationen der Zeitung im Hauptgebäude der Profi-Abteilung behandeln, um später gemeinsam mit Athletiktrainer Johannes Wieber den Trainingsplatz zu betreten. Dort absolvierte er verschiedene Aufwärm- und Stabilitätsübungen.

BVB-Trainer Edin Terzic hatte zuletzt betont, dass es seine Mannschaft in den letzten zwei Spielen auch geschafft habe, "acht Tore ohne Erling Haaland zu erzielen". Man habe aber "nichts dagegen, wenn er wieder auf der Anzeigentafel steht".