Bei der Halbfinal-Partie im DFB-Pokals zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig (1:5) ist es zu unschönen Szenen gekommen.

Nach einer Rangelei zwischen Freiburgs Lukas Kübler und Leipzig-Torwart Janis Blaswich in der 70. Minute wurde RB-Angreifer Andre Silva, der sich hinter dem Leipziger Tor aufwärmte, von einer Zwei-Euro-Münze am Kopf getroffen, die offenbar aus dem Freiburger Fanblock geworfen wurde.

Freiburg-Fans wollten Platz stürmen

Zudem versuchten aufgebrachte Freiburger Fans, den Platz zu stürmen und konnten nur mit Mühe von Spielern der Breisgauer zurückgehalten werden. Auch von der Haupttribüne wurden Gegenstände auf das Spielfeld geworfen.

Schiedsrichter Sven Jablonski unterbrach die Partie kurz für wenige Minuten und ließ die Leipziger Ersatzspieler für ihr Aufwärmprogramm zu einem anderen Ort wechseln.

SCF-Kapitän Günter mit Seitenhieb gegen Silva

"Zum einen ist es nicht schön, dass die Fans vom Zaun runtergehen, das muss nicht sein, ich verstehe, dass die Emotionen aufgeheizt sind“, sagte Freiburgs Christian Günter, ehe er sich in Richtung Silva einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen konnte.

"Das andere ist: Ich leg mich da einfach nicht hin. Ich habe letzte Woche gegen Schalke, glaube ich, fünf Feuerzeuge in den Rücken gekriegt. Da lege ich mich einfach nicht hin! Da bin ich ganz ehrlich – wenn es nicht eine Platzwunde ist oder sonst was. Dann nehme ich das Ding, werfe es auf die Seite und dann hat es sich erledigt. Dann kochen die Emotionen gar nicht so hoch. Meiner Meinung nach war das unnötig – aber schlussendlich hat sich alles beruhigt und es ist nichts Größeres passiert."

Vorfall in Spielbericht aufgenommen - drohen Konsequenzen?

Dem SC Freiburg drohen jedoch sportrechtliche Konsequenzen durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Obwohl ein Spielabbruch für Schiedsrichter Sven Jablonski (Bremen) zu keinem Zeitpunkt ein Thema war, wird er die Vorfälle rund um die 70. Minute in seinem Bericht festhalten.

"Wir schreiben das rein, was wir wahrgenommen haben", sagte Jablonski nach der Neuauflage des Vorjahresfinals bei Sky: "Die Sicherheit der Spieler geht zu jedem Zeitpunkt vor. Ein Spielabbruch ist aber die letzte Instanz. Wir konnten fortführen, da die Spieler letztlich in Sicherheit waren."