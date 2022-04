München/Hamburg - Fünf Spiele hat der SC Freiburg in dieser Saison noch vor der Brust. Vier davon in der Bundesliga. Das fünfte und gleichzeitig wichtigste haben sich die Freiburger am Dienstagabend um 22:40 Uhr verdient. In diesem Moment hat sogar Christian Streich ein Lächeln auf den Lippen.

Mit dem 3:1 beim Hamburger SV steht der Sport-Club zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Endspiel um den DFB-Pokal. Vor allem dank Trainer Streich ist das Team aus dem Breisgau eine der Erfolgsmannschaften dieser Saison.

Am 21. Mai können die Freiburger in Berlin dem Jahr endgültig die Krone aufsetzen.

Eiskalte Freiburger lassen Hamburg den Klassenunterschied spüren

Der Trainer hinter dieser Freiburger Truppe möchte von Titeln, Champions League und Superlativen aber wie immer nichts hören. Bereits vor dem Match gegen den HSV betonte er: "Ich lasse mich nicht emotionalisieren, das ist nicht gut für den Kopf. Ich bin nicht fürs Träumen da, ich habe mit meinen Kollegen etwas zu arbeiten."

Ein bisschen Träumen ist nach diesem Abend in Hamburg allerdings erlaubt. Freiburg stellte bereits in der ersten Halbzeit alle Weichen auf Sieg, führte nach 17 Minuten mit 2:0. Zu kaltschnäuzig waren die Breisgauer gegen spielfreudige Hanseaten, denen heute auch ein wenig das nötige Glück fehlte.

Vor der Pause erhöhte der SC nach einem durch den VAR gegebenen Elfmeter auf 3:0, dem HSV nahm der VAR wenig später den Anschlusstreffer – korrekterweise – wegen einer Abseitsstellung wieder weg. Im zweiten Durchgang warfen mutige und nimmermüde Hamburger alles nach vorne, aber der Schaden war nicht mehr zu reparieren. Freiburg verwaltete die Führung im Stil einer Spitzenmannschaft souverän. Glatzels Anschlusstreffer kam zu spät.

SC Freiburg: Der Traum vom goldenen Pott lebt

"Das ist unbeschreiblich. Wir schreiben Geschichte, das hat der SC Freiburg noch nie geschafft", sagte Torschütze Nicolas Höfler nach dem Spiel gegenüber der "ARD". "Wir sind gerade so happy. Unser Mannschaftsgeist spielt eine große Rolle. Wir arbeiten zusammen, verlieren zusammen, gewinnen zusammen. Das zeigt, warum wir so erfolgreich sind - und auch wie weit wir noch gehen können."

Über den noch ausstehenden Finalgegner sind sich der Mittelfeldakteur und sein Coach einig. Wer auch immer im Endspiel warten wird, sei ganz egal.

Streich mache sich zudem keine Sorgen, dass seine Mannschaft unter mangelnder Finalerfahrung leiden wird: "Es hört sich komisch an, aber einige meiner Jungs waren schon im A-Jugend-Finale, danach haben wir immer den Profis zugeschaut. Ich habe keine Bedenken, dass sie zu nervös sein werden."

Christian Streich: "Wenn wir nicht gewinnen, waren wir immerhin in Berlin"

Genau diese Mentalität hat die Freiburger in dieser Saison zu einem Team geformt, für das fast nichts unmöglich scheint. Sie haben es in den kommenden Wochen selbst in der Hand, das Ticket nach Europa zu lösen. Vielleicht führen die Auswärtsfahrten im kommenden Jahr sogar nach Mailand, Manchester oder Madrid. Der SC Freiburg in der Champions League: klingt fast zu schön, um wahr zu sein - könnte in vier Wochen aber Realität werden.

Darauf folgt das größte Spiel der Vereinsgeschichte im Berliner Olympiastadion. Christian Streich spielte die Erwartungen in gewohnter Manier herunter und sagte fast schon lapidar: "Und wenn wir nicht gewinnen, waren wir immerhin in Berlin." Eigentlich kann man einen solchen Satz niemandem abkaufen, dennoch wirkt er bei Streich tatsächlich authentisch.

Hauptstadt-Sightseeing wird der Sport-Club am 21. Mai allerdings sicher nicht betreiben wollen.

Luca Ostermeier

