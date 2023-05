Spieler, Fans und Verantwortliche des VfB Stuttgart konnten es zunächst kaum glauben. Unmittelbar vor dem Ende des DFB-Pokal-Halbfinals gegen Eintracht Frankfurt (2:3) sprang eine Hereingabe von Hiroki Ito im Strafraum an den Arm des Frankfurters Aurelio Buta, die Pfeife von Schiedsrichter Daniel Schlager blieb jedoch stumm.

Eine folgende Unterbrechung nutzte der Unparteiische nach kurzer Kontaktaufnahme mit dem VAR jedoch, um sich die Szene auf den Monitoren am Spielfeldrand nochmals anzusehen. Auch nach der Betrachtung der Bilder blieb Schlager bei seiner Entscheidung und erklärte seine Wahrnehmung im Anschluss bei der "Sportschau".

Schlager über Buta: "Normaler Bewegungsablauf des Verteidigers"

"Für mich war es so, dass der Spieler eine Orientierung zu seinem Gegenspieler hatte. Und der Ball wurde dann kurz vorher nochmal abgefälscht vom Stuttgarter Spieler und dann bekommt der Verteidiger zweifelsohne den Ball an den Oberarm. Aber für mich war das nicht strafbar, weil das für mich ein normaler Bewegungsablauf des Verteidigers war", erläutert der 33-Jährige.

In den vergangenen Wochen und Monaten, zuletzt beim 1:1 des BVB gegen Borussia Dortmund, gab es vermehrt Kritik an den Schiedsrichtern, die sich streitbare Szenen nicht nochmal selbst ansahen. Anders machte es Schlager und begründete dies im Nachgang mit der "Tragweite der Entscheidung". "Ich habe gemeinsam mit dem Video-Assistenten entschieden, dass ich mir die Szene nochmal anschaue aus unterschiedlichen Perspektiven [...] Am Ende ist es eben so, dass es für mich kein strafbares Handspiel ist", verdeutlicht der gelernte Bankkaufmann.

Auch die nicht eindeutig zu erkennende Tatsache, ob Serhou Guirassy den Ball kurz vor der Berührung durch Buta noch abgefälscht hatte, habe keinen Einfluss auf die Entscheidung gehabt. Schlager erkannte weder ein "absichtliches Handspiel" noch eine "unnatürliche Körpervergrößerung".

Schlager über Gang zum Monitor: "Wichtig, dass man sich die Zeit nimmt"

"Wenn der Spieler nicht statisch steht, sind die Hände eben nicht senkrecht am Körper nach unten, sondern leicht an der Seite. Und er zieht den Arm auch leicht weg", führte der Schiedsrichter weiter aus.

Die Bilder hätten Schlagers vorherige Wahrnehmung "letztlich nicht widerlegt", trotzdem sei er "froh" gewesen, diese gesehen zu haben. "Es ist auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt. In der Vergangenheit war ja oft das Thema, dass man sich als Schiedsrichter die Szene doch einfach nochmal anschaut", beschließt er seine Ausführungen.

VfB-Trainer Hoeneß hadert: "Für mich ein Handspiel"

Die VfB-Verantwortlichen haderten im Anschluss zwar mit dem nicht gegeben Strafstoß, zeigten aber auch ein Stück weit Verständnis. "Es ist eine mutige Entscheidung, sicher auch schwierig. Für mich ist es ein Handspiel", so Trainer Sebastian Hoeneß nach der Partie. Sportdirektor Sebastian Wohlgemuth sagte zur Szene: "Wenn ich die Bilder sehe, dann kann man Hand geben, man kann sich aber auch dagegen entscheiden."

Auf Seiten der Frankfurter gab Sportdirektor Markus Krösche zu, "Glück gehabt" zu haben. "Das kannst du auch anders pfeifen", so der Ex-Profi. Trainer Oliver Glasner hob explizit das Vorgehen Schlagers hervor, Mario Götze befand die Situation ebenfalls als "schwierig zu bewerten".