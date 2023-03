Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen überraschenden Sieg gelandet. Bei 1860 München setzten sich die Schwarz-Gelben am Sonntag im Stadion an der Grünwalder Straße mit 4:1 (3:0) durch.

Die Münchner zeigten erneut eine enttäuschende Vorstellung und verschliefen den Auftakt der Partie komplett. Ole Pohlmann (5./15.) und Bjarne Pudel (17.) sorgten innerhalb von zwölf Minuten für eine 3:0-Führung der Gäste. Abdoulaye Kamara (79.) erhöhte zunächst, Raphael Holzhauser (85., Foulelfmeter) stellte den Endstand her.

Dennoch verteidigte "Löwen"-Trainer Maurizio Jacobacci bei "Magenta Sport" den Auftritt seiner Mannschaft: "Die ersten 15 Minuten hat Dortmund effizient agiert - drei Schüsse drei Tore. Das liegt nicht daran, dass die Mannschaft nicht im Spiel war. Aber nach den ersten 15 Minuten hat 1860 viel für das Spiel getan. Wir haben praktisch 75 Minuten auf das gegnerische Tor gespielt."

Deutlich kritischer zeigte sich Rechtsverteidiger Yannick Deichmann nach dem verschlafenen Spielbeginn: "Wir haben von Minuten eins an den Schritt zu wenig gemacht. Was wir in den ersten 20 Minuten gemacht haben - keine Ahnung. Ohne Worte."

Mit 30 Punkten kletterten die Westfalen auf den 15. Tabellenplatz und verließen zunächst die Abstiegsränge. Die Sechziger rangieren mit 40 Punkten im Tabellenmittelfeld.