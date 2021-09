Freiburg (SID) - Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig hat in der 3. Fußball-Liga wieder zur Spitzengruppe aufgeschlossen. Nach zuvor drei sieglosen Spielen in Serie gewannen die Niedersachsen am Mittwochabend 1:0 (1:0) bei Aufsteiger SC Freiburg II.

Mittelfeldspieler Robin Krauße erzielte den Siegtreffer per Kopf nach einer Ecke (33.). Die beste Chance der Gastgeber vergab Emilio Kehrer (61.) aus spitzem Winkel.