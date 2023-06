Der langjährige Bundesliga-Profi Marcel Risse beendet seine Karriere - und will zum Abschluss mit dem Drittligisten Viktoria Köln einen Titel holen. "Ich möchte Samstagabend aus dem Pokal trinken", sagte der 33-Jährige vor dem Finale um den Mittelrheinpokal am Samstag gegen den 1. FC Düren (14.15 Uhr) der Bild-Zeitung: "Dann werde ich runterfahren und freue mich auf viel Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern."

Die Viktoria ist bei dem im Rahmen des "Finaltags der Amateure" stattfindenden Endspiels Titelverteidiger, der Gewinner nimmt an der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals teil. Was Risse, U19-Europameister von 2008, im Anschluss an den Profi-Fußball plant, verriet der ehemalige Flügelspieler des 1. FC Köln noch nicht: "Wie es dann weitergeht, werden wir sehen."