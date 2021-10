München - Die Zahlen der "Anti-Rassismus-Charity" auf der Insel sind alarmierend.

Offenbar haben die Meldungen über rassistische Vorfälle im englischen Fußball in diesem Jahr deutlich zugenommen. Die Organisationen sprechen dabei von einem Anstieg von mehr als 50 Prozent gegenüber der letzten vollständigen Saison vor der Coronavirus-Pandemie.

Anstieg beunruhigend - Hoffnung bleibt bestehen

Tony Burnett, Vorsitzender der Organisation "Kick it out", welche sich gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzt, erklärte gegenüber der englischen "Sun": "Was wir beobachten können, ist ein massiver Anstieg der Meldungen über Zwischenfälle auf den Plätzen."

"Einige Personen glauben, dass es okay ist, Ansichten zu teilen, die schon vor 20 Jahren als abscheulich galten", so Burnett weiter. "Bei einigen Worten, die in den Stadien fallen, dachten wir, die wären bereits seit Jahren ausgestorben."

Dies scheint aber nicht der Fall zu sein, wie nun deutlich wurde.

Dennoch gibt es für Burnett noch Hoffnung: "Es sind nicht nur farbige Personen, die sagen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Es ist auch die Gesellschaft, die sagt, dass das nicht mehr akzeptabel ist."

Menschen aller sozialen und ethnischen Schichten stellten sich dagegen, erklärte er. "Das ist äußerst positiv zu bewerten." In den vergangenen zwölf Monaten habe er darüber hinaus eine große Veränderung in der Gesellschaft diesbezüglich erkennen können.

Daher ist es umso trauriger, dass es immer noch Menschen gibt, die diese Veränderung wohl komplett verschlafen haben.

