Von Kai Esser

Manchmal scheint man sich wirklich zu fragen, ob Erling Haaland tatsächlich ein Mensch ist. Zumindest auf dem Platz steht das das ein oder andere Mal in Frage. Dort stellte er am Mittwoch den nächsten Rekord auf. 35 Treffer gelangen ihm in dieser Premier-League-Saison, so viele wie noch keinem Spieler zuvor seit Einführung der Liga.

Dass der Norweger aber doch aus Fleisch und Blut besteht, zeigt er dann bei seinen Interviews. Bescheiden und wortkarg gibt er sich, ganz gegensätzlich zu seinem aggressiven und bulligen Spiel auf dem Rasen.

Team first, Haaland second

"Vielen Dank an alle für die Unterstützung. Ich weiß nicht was ich sagen soll. Natürlich freut mich der Rekord", gab Haaland beim vereinseigenen Sender zu Protokoll, war mit dem Satz aber noch nicht fertig: "... und die drei Punkte." Erst dann setzte der Ex-Dortmunder einen Punkt.

Denn bei allen Feierlichkeiten darf nicht vergessen werden: Die Citizens brauchen jeden Zähler, um die englische Meisterschaft fix zu machen. Tags zuvor gewann Arsenal mit 3:1 gegen Chelsea und schob sich vorerst wieder auf Platz eins.

Haaland denkt an das Team - und das Team denkt an Haaland. "Ich will dir dein Rekordtor auflegen", sagte Jack Grealish laut eigener Aussage noch auf dem Platz zu seinem Goalgetter. Dass der englische Nationalspieler das Tor tatsächlich auflegte, spricht für seine individuelle Qualität - und auch die Qualität der ganzen Mannschaft, mal ganz abseits vom Spielerischen.

Es ist völlig konträr zu dem, was in den kalten Monaten über City berichtet wurde. Angeblich würde Haaland die Kabine spalten, Ex-City-Akteur Dietmar Hamann sagte gar, dass die Skyblues mit ihm ein schlechteres Team wären. Eine Aussage, die gealtert ist wie Frischmilch.

Haaland: Erst wie auf der Playstation, dann an die Playstation

Für den bisherigen Rekord brauchte die englische Sturm-Ikone Alan Shearer übrigens 40 Spiele, Haaland gelang sein Kunststück in nur 31 Partien. Es passt zur bisherigen Laufbahn des Norwegers, der bereits dutzende Bundesliga- und Champions-League-Rekorde sein Eigen nennen darf.

Die nächsten Bestmarken sind übrigens schon in Reichweite. Der Rekord für die Treffer in einer Erstliga-Saison für Manchester City steht bei 38 Buden. Noch fünf Spiele Zeit also für den Ex-BVBler, auch diese Marke anzugreifen.

Auf die Frage, was Haaland nach seinem Rekord machen werde, antwortete er so bescheiden wie immer. "Ich gehe jetzt nach Hause, spiele ein paar Videospiele, esse etwas und schlafe dann", sagte der Blondschopf - und fügte, passend zu seiner Einstellung, an: "Und danach denke ich an drei Punkte gegen Leeds."

Was er spielt, wollte er nicht verraten. "Das ist zu peinlich", sagte er lachend. Dass es das beliebte Spiel "Farming Simulator" ist, kann jedoch eigentlich ausgeschlossen werden.

Denn das spielt Erling Haaland scheinbar bereits auf dem Platz.