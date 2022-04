München - Bei Manchester United läuft es aktuell alles andere als rund. Nach der 0:1-Pleite gegen den FC Everton müssen sich die Red Devils wohl endgültig vom Kampf um die Champions-League-Plätze verabschieden.

Personelle Umbrüche dürften im Sommer vor der Tür stehen. So soll unter anderem Erik ten Hag als neuer Cheftrainer vor der Verpflichtung stehen. Ändert sich aber auch etwas auf der Position des Kapitäns?

Bislang trägt Harry Maguire im Old Trafford die Kapitänsbinde. Der 29-Jährige sah sich in den vergangenen Monaten mit einer Menge an Kritik konfrontiert, auch Bayern-Star Alphonso Davies kann nicht verstehen, warum Maguire und nicht Cristiano Ronaldo das Team anführt.

Davies würde Maguire durch Ronaldo ersetzen

"Könnt Ihr Euch das vorstellen: Ihr seid Ronaldo – einer der größten Spieler aller Zeiten – und Euer Kapitän ist Harry Maguire. Und Ihr müsst den mit 'Ja, Kapitän' ansprechen...", sagte der 21-Jährige bei Twitch. Und weiter: "Ich will jetzt nicht Harry Maguire dissen, aber Ronaldo ... Ronaldo sollte die Binde bekommen."

Warum aber hat sich Davies überhaupt zum Thema geäußert?

Der Bayern-Profi hatte den englischen Verteidiger bei FIFA22 im Ultimate Team gezogen. Haben wollte er den United-Kapitän in seinem Team aber nicht und verschob ihn unverzüglich auf die Transferliste.

Einfach hat es Maguire derzeit übrigens nicht. Kürzlich wurde er sogar bei einem Länderspiel im Wembley-Stadion von den eigenen Fans ausgepfiffen.

