Liverpool/München - Selbst an den Ufern des River Mersey soll das Jubelgeschrei aus der Kabine des FC Liverpool noch zu hören gewesen sein.

So beschreibt zumindest das "Liverpool Echo" den Moment, als Torwart Alisson Becker nach seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen West Brom Albion am Sonntag und den anschließenden Interviews in die Kabine der Reds zurückkehrte. Dass es tatsächlich so war, ist ziemlich unwahrscheinlich. Allein schon, weil das Spiel auswärts in Birmingham, mehr als 100 Kilometer von Liverpool entfernt, stattfand.

Heftig gefeiert wurde der Treffer aber auf jeden Fall und die aktuelle Stimmung beim LFC beschrieb die Liverpooler Zeitung damit auch sehr treffend. Nachdem die Mannschaft im Februar und März noch durch eine tiefe Krise ging, ist die Stimmung nun fast schon euphorisch. Und dann trifft eben plötzlich sogar der Torwart in letzter Sekunde zum Sieg und hält die Mannschaft auf Champions-League-Kurs. Entweder läuft es eben, oder nicht. So ist das im Fußball. Die Mannschaft von Jürgen Klopp hat nun alle Karten in der Hand, um eine durchwachsene, von Verletzungspech geprägte Saison doch noch zu einem guten Ende zu bringen.

Denn am Mittwoch legten die Reds ein 3:0 in Burnley nach und kletterten auf Rang vier, weil Leicester gegen Chelsea verlor. Am letzten Spieltag am Sonntag gegen Crystal Palace (17 Uhr im Liveticker auf ran.de) hat Liverpool es nun selbst in der Hand, sich für die Champions League zu qualifizieren. "Wir sind auf Kurs. Ich könnte kaum zufriedener sein", sagte Klopp nach dem Spiel gegen Burnley.

Liverpool mit beeindruckender Serie

Stolze 23 Punkte holte die Mannschaft aus den letzten zehn Spielen, die letzte Niederlage musste sie im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid verkraften. Die letzten vier Spiele wurden allesamt gewonnen, nachdem Liverpool zwischen Anfang Februar und Anfang März noch sechs teils bittere Niederlagen hinnehmen musste.

Doch woher kommt der Umschwung? Wieso spielt Liverpool auf einmal wieder so stark?

Gründe dafür gibt es mehrere. Das ist zum einen das Innenverteidiger-Duo Nathaniel Phillips und Rhys Williams, das immer überzeugender zusammenspielt. Phillips ist 24 Jahre alt und war bis zum vergangenen Sommer noch an den VfB Stuttgart ausgeliehen, Williams ist erst 20 Jahre alt und kommt aus der Jugend der Reds.

Dass diese beiden die Liverpooler Abwehrzentrale bilden würden, hätte vor der Saison wohl niemand gedacht. Aber Virgil van Dijk verpasste wegen einer Knieverletzung praktisch die ganze Saison, auch Joel Matip und Joe Gomez sind langzeitverletzt. Also mussten Phillips und Williams ran, was zuletzt immer besser klappte. In den letzten vier Spielen kassierte Liverpool nur drei Gegentreffer, Phillips glänzte gegen Burnley sogar noch als Torschütze und Torverhinderer, als er auf der Linie rettete.

Thiago beeindruckt als Motor des Spiels

Ein weiterer Grund ist Thiago Alcantara, der zwischenzeitlich schon als Fehleinkauf tituliert wurde, aber nun in der entscheidenden Phase der Saison das Spiel des FC Liverpool organisiert wie in seinen besten Zeiten beim FC Bayern. Thiago fordert Bälle, er gewinnt Bälle und verteilt sie, er ist der Motor im Spiel der Mannschaft.

Und dann ist da natürlich noch Jürgen Klopp selbst. Der Trainer erlebte bereits mit Borussia Dortmund eine ganz schwierige Saison 2014/15, in der der BVB nach zuvor sehr erfolgreichen Jahren zwischenzeitlich bis auf Platz 18 der Bundesliga abrutschte. Am Ende führte Klopp die Borussia aber noch in die Europa League, nun scheint ihm die nächste Aufholjagd zu gelingen.

Möglich wurde dies auch, weil der deutsche Coach stets die Ruhe bewahrte, weil er Spekulationen über eine mögliche Nachfolge von Jogi Löw als Bundestrainer frühzeitig eine klare Absage erteilte, um sich auf seinen Job in Liverpool zu konzentrieren.

Und weil Klopp die richtigen Lösungen für die verletzungsbedingten Probleme hatte, wie das neuformierte Duo in der Innenverteidigung beweist.

Unglaublich schwere Saison mit Happy End?

"Die Saison war unglaublich schwer", sagte Klopp, der mit Liverpool 2019 die Champions League gewann und im Jahr darauf Meister wurde: "Es ist verrückt, dass wir jetzt so nah dran sind. Aber wir sind noch nicht durch. Wenn man das Halbfinale gewonnen hat, kommt man ins Finale. Und da sind wir jetzt. Wir werden absolut alles geben."

10.000 Zuschauer sind am Sonntag wieder an der Anfield Road zugelassen, gelingt der Mannschaft mit einem Sieg gegen Crystal Palace die Qualifikation für die Champions League, wären die Jubelschreie vermutlich tatsächlich noch am Ufer des Mersey Rivers zu hören.

Christian Stüwe

