In der Premier League kommt es heute zum direkten Duell zwischen Manchester City und Arsenal im Kampf um die Meisterschaft. Anpfiff ist am Mittwochabend um 21 Uhr deutscher Zeit im Etihad Stadium in Manchester. Informationen zur Live-Übertragung im TV und Livestream hat ran nachfolgend zusammengefasst. Für alle Statistik-Nerds lohnt sich zudem ein Blick in unser Datencenter, dort gibt es Zahlen und Fakten zur Partie.