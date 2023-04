UPDATE, 26. April, 23:05 Uhr: ManCity zerlegt Arsenal und nimmt Kurs auf den Titel

Manchester City setzt im Premier-League-Topspiel gegen den FC Arsenal ein dickes Ausrufezeichen und gewinnt im Etihad hochverdient mit 4:1! Die Skyblues waren über die gesamte Spieldauer hoch überlegen und hätten die Partie gegen erstaunlich ehrfürchtige Gunners deutlich höher gewinnen können.Während der überragende Kevin de Bruyne einen Doppelpack mit einer Vorlage für Stones garnierte, war bei Erling Haaland heute aber der Wurm drin. Erst in der Nachspielzeit sorgte der Norweger nach vier vergebenen Großchancen für den Schlusspunkt.Es war heute ein echter Klassenunterschied zwischen diesen beiden Teams zu erkennen und City hat nun alles in der eigenen Hand. Arsenal bleibt zwar mit zwei Punkten Vorsprung Tabellenführer, doch die Guardiola-Truppe hat noch zwei Nachholspiele im Gepäck. Der Traum vom Triple lebt in Manchester. Die Citizens sind bereits am Sonntag wieder im Einsatz und gastieren dann beim FC Fulham. Arsenal tritt am kommenden Dienstag zum nächsten Topspiel gegen Chelsea an. Tschüss aus Manchester und bis zum nächsten Mal!

UPDATE, 26. April, 20:00 Uhr: Manchester dominiert die Gunners - 2:0 zur Halbzeit!

Manchester City führt im Premier-League-Topspiel gegen den FC Arsenal zur Pause mit 2:0! Nur mit 2:0 muss man sagen, denn die Hausherren waren in der ersten Hälfte in allen Belangen überlegen und hätten gegen defensiv überforderte Gunners deutlich mehr Treffer erzielen können.

Nach De Bruynes frühem Führungstreffer spielten die Skyblues groß auf und erarbeiteten sich eine Großchance nach der anderen. Erstaunlicherweise ließ aber gerade Erling Haaland gleich drei davon aus.

Auch Kevin De Bruyne scheiterte aus aussichtsreicher Position. Erst kurz vor der Pause sorgte Stones per Kopfball nach einem Freistoß für das hochverdiente 2:0. Zunächst war Abseits gepfiffen worden, doch der VAR gab den Treffer korrekterweise nachträglich.

Wenig später war dieser dann allerdings nicht zur Stelle als es Rot gegen Rúben Dias hätte geben müssen. Somit sind überragende Citizens gegen chancenlose Gunners auch im zweiten Durchgang zu elft. Bis gleich!

UPDATE, 26. April, 20:00 Uhr: ManCity gegen Arsenal - die Aufstellungen

Manchester: Ederson - Walker, Ruben Dias, Akanji - Stones, Rodrigo, Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland

Arsenal: Ramsdale - White, Holding, Gabriel, Zinchenko - Ödegaard, Thomas, Xhaka - Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli

Das Rennen um die englische Meisterschaft spitzt sich zu. Nach zuletzt drei Unentschieden in Serie hat der FC Arsenal seinen Vorsprung auf Manchester City so gut wie verspielt, denn die Citizens haben trotz zwei Spielen weniger nur noch fünf Punkte Rückstand auf die Gunners.

Jetzt kommt es zum direkten Duell der beiden Spitzenteams, wobei City nicht erst seit dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale in Topform ist. Das Team von Pep Guardiola verlor zuletzt am 5. Februar ein Pflichtspiel.

Während bei Manchester nur der suspendierte Benjamin Mendy fehlt, müssen die Gunners auf William Saliba, Oleksandr Zinchenko und Takehiro Tomiyasu verzichten. Granit Xhaka dürfte Arsenal nach Krankheit wieder zur Verfügung stehen.

