München – Um den Vater von Alisson Becker, Weltklasse-Torhüter des amtierenden englischen Meister FC Liverpool, hat sich ein Drama ereignet. Wie die zuständige Polizeibehörde mitteilte, verstarb Jose Becker beim Schwimmen in einem See nahe der Ortschaft Rincao Do Inferno in seiner Heimat Brasilien.

Am Nachmittag des 24. Februar 2021 wurde der Vater des brasilianischen Nationalspielers zunächst als vermisst gemeldet. Nach einer mehrstündigen Suche fanden Mitglieder des Suchtrupps den leblosen Körper des 57-Jährigen. Laut "ESPN Brazil" gibt es bislang keine Anzeichen auf ein Fremdverschulden.

Statement von Alissons Ex-Klub

Der brasilianische Erstligist Internacional Porto Alegre, Ex-Klub von Alisson und seinem Bruder Muriel, bekundete via "Twitter" bereits sein Beileid.

"Mit großer Trauer erhielten wir die Nachricht vom Tod von Jose Agostinho Becker, dem Vater unserer ehemaligen Torhüter Alisson und Muriel. Der Klub wünscht Familie und Freunden viel Kraft in diesem Moment voller Schmerzen", so der Wortlaut des Beitrags.

Sowohl der LFC-Keeper als auch sein Bruder entstammen der Jugendakademie von Internacional. Der fünfeinhalb Jahre ältere Muriel steht mittlerweile in Brasilien bei Fluminense Rio de Janeiro unter Vertrag, Alisson ist noch bis 2024 an den FC Liverpool gebunden.

