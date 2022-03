Um 13:30 Uhr begann die Auslosung für das Viertelfinale der Europa League in Nyon. Aus deutscher Sicht sind RB Leipzig und Eintracht Frankfurt noch im Rennen. Bayer Leverkusen scheiterte im Achtelfinale an Atalanta Bergamo, Borussia Dortmund bereits in den Playoffs an den Glasgow Rangers.

Die Eintracht aus Frankfurt setzte sich in einem dramatischen Rückspiel gegen Betis Sevilla durch - nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel reichte ein 1:1 nach Verlängerung im Rückspiel. RB Leipzig hatte es dagegen leichter: Der zugeloste Achtelfinalgegner Spartak Moskau wurde von der UEFA wegen des Ukraine-Kriegs ausgeschlossen, somit steht Leipzig kampflos in der nächsten Runde.

Auf die deutschen Teams warten spannende Gegner: Der FC Barcelona ist ebenso noch im Rennen, wie auch Atalanta Bergamo oder Olympique Lyon. Möglich sind alle Kombinationen, so dass auch ein deutsches Duell ausgelost werden kann. Die Viertelfinals werden am 7. und 14. April ausgetragen. Das Endspiel findet am 18. Mai im Estadion Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla statt.

Neben dem Viertelfinale werden auch die möglichen Halbfinals ausgelost, sowie das Heimrecht für das Finale vergeben.

Europa League: Schweres Los für Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt trifft also im Viertelfinale auf den FC Barcelona - für die Fans ein tolles Los, sportlich aber mit Sicherheit ein schweres, denn Barca gilt als Topfavorit auf den Titel. Auf die Spiele kann man sich aber mit Sicherheit freuen. RB Leipzig hatte da mehr Losglück und trifft auf Bergamo, die Leverkusen im Achtelfinale ausschalteten. Auch in einem möglichen Halbfinale würde mit Braga oder Glasgow ein machbares Los warten.

+++ 13:45 Uhr: Mögliche Halbfinals +++

Auch die Halbfinals wurden ausgelost. Dort sieht die Ansetzung wie folgt aus:

Frankfurt/Barcelona - West Ham/Lyon

Leipzig/Bergamo - Braga/Glasgow

+++ 13:39 Uhr: Es wird gelost +++

Die Viertelfinals der Europa League werden ausgelost:

RB Leipzig - Atalanta Bergamo

Eintracht Frankfurt - FC Barcelona

West Ham United - Olympique Lyon

FC Braga - Glasgow Rangers

+++ 13:35 Uhr: Palop zieht die Lose +++

Als Losfee wird in der Europa League Andres Palop fungieren. Der Torhüter konnte die Trophäe dreimal gewinnen.

++ 13:30 Uhr: Es geht los +++

In Nyon liegen die Kugeln bereit: Es geht um die Viertelfinal-Partien Mitte April. Vorher werden aber noch die acht Teams vorgestellt - mit dabei natürlich RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.

+++ 12:40 Uhr: Rode wünscht sich Glasgow +++

Die Eintracht aus Frankfurt steht nach einem harten Kampf gegen Betis Sevilla im Viertelfinale - dort würde Trainer Oliver Glasner gerne das deutsche Duell mit RB Leipzig vermeiden: "Ich würde es nur vorziehen, nicht Leipzig zu bekommen", erklärte er nach dem 1:1 im Achtelfinale. Kapitän Sebastian Rode wird da schon genauer, er hat einen Wunsch: die Glasgow Rangers.

11:10 Uhr: Herzlich Willkommen zur Europa-League-Auslosung

Ab 13:30 Uhr erfahren wir, auf wen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in der Europa League treffen. Hier verpasst ihr nichts. Vorher gibt es die Auslosung zur Champions League:

Europa League: Wer sind die Viertelfinalisten?

Im Viertelfinale der Europa League stehen:

RB Leipzig

Eintracht Frankfurt

Atalanta Bergamo (Italien)

West Ham United (England)

Olympique Lyon (Frankreich)

FC Barcelona (Spanien)

Sporting Braga (Portugal)

Glasgow Rangers (Schottland)

Europa League: Wann findet das Viertelfinale statt?

Die Viertelfinals der Europa League werden am 7. und 14. April ausgetragen. Die Halbfinals finden am 28. April und 5. Mai statt. Das Finale am 18. Mai.

Europa League: Wer zeigt die Auslosung für das Viertelfinale live im TV?

Ab 13:15 Uhr überträgt Sky Sport News HD die Auslosung live aus Nyon.

Europa League: Die Viertelfinal-Auslosung im Livestream