Noch über eine halbe Stunde nach Abpfiff feierten und tanzten die Leverkusener Profis ausgelassen vor den mitgereisten Fans, aus gebührendem Abstand schaute Trainer Xabi Alonso voller Stolz zu. Nach dem Aus von Bayern München in der Champions League ist Bayer nun die letzte deutsche Titel-Hoffnung in Europa. "Jetzt wollen wir auch noch mehr", sagte der spanische Coach des Werksklubs.

Das unterstrich auch Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nach der 4:1 (2:0)-Gala im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League beim belgischen Traditionsklub Union Saint-Gilloise: "Es gibt nur ein Ziel, das ist das Finale." Durch eine über weite Strecken schon titelreife Leistung steht die Werkself erstmals seit 2002 in einem europäischen Halbfinale.

Damals scheiterte man im Finale der Champions League in Glasgow an Real Madrid, Spielmacher Florian Wirtz war da noch nicht einmal geboren. Soll es also in diesem Jahr klappen mit dem dritten Titel der Vereinsgeschichte nach dem UEFA-Cup 1988 und dem DFB-Pokal 1993? "Ja gerne", sagte der erst 19 Jahre alte Nationalspieler selbstbewusst bei "RTL".

Leverkusen trifft im Halbfinale auf Mourinho und die Roma

Gegner auf dem Weg ins Endspiel ist der letztjährige Conference-League-Sieger AS Rom um Star-Trainer Jose Mourinho, in Budapest könnte am 31. Mai dann der FC Sevilla oder Juventus Turin warten.

"Spul mal sechs Monate zurück, wo wir da waren. Das ist nicht nur der Trainer, alle haben sich zusammengerissen und jeder hat seine Leistung verbessert", sagte Kapitän Lukas Hradecky. Alonso übernahm Bayer auf Rang 17, jetzt steht er in seiner ersten Saison als Cheftrainer vor dem großen Coup.

Im letzten Jahr gewann Eintracht Frankfurt die Europa League, nun könnte Leverkusen eine ähnlich magische Reise hinlegen: "Wir hoffen, dass national jetzt alle hinter uns stehen, damit wir die nächste Runde auch gewinnen", sagte Rolfes.

Schafft es Leverkusen über die Bundesliga noch in die Champions League?

Moussa Diaby nach nur 69 Sekunden (2.), Mitchel Bakker (37.), Jeremie Frimpong (60.) und Adam Hlozek (79.) trafen für Bayer im stimmungsvollen Hexenkessel in Brüssel. Schon nach dem 4:1 stimmten die etwa 1700 mitgereisten Bayer-Fans ein "Oh wie ist das schön" an, nach dem Schlusspfiff kannte die Euphorie keine Grenzen mehr.

"Heute genießen, morgen erholen, dann machen wir weiter", sagte Alonso. Und auch Rolfes trat ein wenig auf die Feier-Bremse: "Das ein oder andere Bier geht, aber das Fußballerleben ist hart. Die Bundesliga ist weiter extrem wichtig."

Am Sonntag kommt es nämlich schon zum nächsten Kracher. Leipzig ist zu Gast in Leverkusen, RB-Sportdirektor Rouven Schröder schaute sich den kommenden Gegner am Donnerstag live im Stadion an. Bayer hat sieben Punkte Rückstand auf Leipzig, ein Sieg ist bei nur noch sechs ausstehenden Spielen Pflicht, um den Anschluss an die Champions-League-Ränge zu wahren.

Sollte das nicht gelingen, muss Leverkusen für eine erneute Saison in der Königsklasse alles auf die Karte Europa League setzen.