Europa League

München - Die Stimmung bei den Spielern und Fans Eintracht Frankfurts war nach dem dramatischen Sieg im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers selbstverständlich außerordentlich gut. Die Stimmen zum Pokal-Triumph.

Oliver Glasner (Trainer): "Unglaublich. 13 Spiele in Europa und wir haben keins verloren. Mir fehlen die Worte. Wir sind immer zurückgekommen. Es war unglaublich intensiv. Jeder hat alles noch einmal rausgepresst. Jetzt feiern wir ein paar Tage."

Trapp: "Wir sind alle Helden"

Kevin Trapp (Torhüter): "Wir alle sind Helden. Schau dir das an! Es gibt nicht den einen Held. Ohne die Zuschauer hätten wir es nicht geschafft. Wir alle sind das."

Ansgar Knauff (Mittelfeldspieler): "Ich bin überglücklich. Dass Trapp einen Elfmeter hält, wussten wir. Wir haben es geschafft. Das ist wunderschön."

Hinteregger: "Passt zur Geschichte"

Martin Hinteregger (Abwehrspieler): "Was war das für ein Spiel. Im Elfmeterschießen gewonnen, das passt zur Geschichte. Unglaublich, was da geliefert wurde. Die Reise geht nun in der Champions League weiter. Aber jetzt wird es genossen."

Sebastian Rode (Kapitän): "Unglaublich diese Mannschaft. Wir sind unglaublich glücklich, dass wir mit den Fans feiern können, weil es ein harter Weg war. Für uns stand so viel auf dem Spiel."

