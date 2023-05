Europa League

So bringt Alonso das Mauerblümchen Leverkusen zum Blühen

Xabi Alonso führt Bayer Leverkusen aus der Krise und zudem in seiner ersten Saison in das Europa-League-Halbfinale, wo am Donnerstag die AS Rom im Rückspiel wartet. Jungstars wie Jeremie Frimpong, Amine Adli, Moussa Diaby und Florian Wirtz wirken wachgeküsst. Wie Alonso seine Mannschaft auf Erfolg trimmt.