Nachdem Jose Mourinho im Anschluss an das Finale der AS Rom gegen den FC Sevilla (1:4 i. E.) ausgerastet war, fordert Ex-Schiedsrichter Urs Meier eine harte Strafe für den Portugiesen. "Man muss ihm die Bühne nehmen", sagte der Schweizer im "Urs-Meier-Podcast".

Dementsprechend fordert er, dass Mourinho "international mindestens ein Jahr" gesperrt wird. Der Trainer sei ein "Brandstifter", der dahingehend schon in der Vergangenheit aufgefallen sei: "Einfach ein No-Go, dass er den Schiedsrichter den Fans zum Fraß vorgeworfen hat. Das hat er als Chelsea-Trainer schon gemacht mit Anders Frisk, der Morddruhungen erhalten und dann seine Karriere beendet hat."

Mourinho beschimpft Schiedsrichter Taylor als "Schande"

Nach der Final-Pleite kritisierte Mourinho, dass Schiedsrichter Anthony Taylor auf ihn "spanisch gewirkt" und vor allem zu viele Gelbe Karten verteilt habe. Insgesamt elf Verwarnungen sprach der Engländer aus, sieben davon für die Roma.

In den Katakomben rastete der Coach schließlich aus, attackierte Taylor. Auf Videos, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, sieht man, wie er in der Tiefgarage des Stadions in Budapest den Schiedsrichter beschimpft. "Du bist eine verdammte Schande", rief er wiederholt in Richtung des Referees.

Auch die Profi-Schiedsrichter-Vereinigung der Premier League meldete sich zu Wort und zeigte sich "entsetzt über die ungerechtfertigten und verabscheuungswürdigen Beschimpfungen, die gegen Anthony und seine Familie gerichtet wurden". Welche Konsequenzen Mourinhos Ausraster nach sich zieht, ist noch unklar. Die UEFA hat jedoch ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet.