St. Petersburg (SID) - Belgien muss im letzten EM-Vorrundenspiel am Montag (21.00 Uhr/MagentaTV) gegen Finnland auf Thorgan Hazard verzichten. Der Profi von Borussia Dortmund "wird nicht mit dem Team nach St. Petersburg reisen", teilte der Verband am Sonntag vor dem Abflug zunächst ohne konkrete Begründung mit. Hazard hatte in den ersten beiden Gruppenspielen jeweils in der Startelf gestanden und dabei ein Tor erzielt.