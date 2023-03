Köln (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will die Frage nach einem möglichen Ausschluss von Belarus von der EM-Qualifikation zumindest noch einmal thematisieren. Dies berichtet die ARD-Sportschau und bezieht sich auf einen Brief von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin an 100 Mitglieder des EU-Parlaments. Der Brief liegt der ARD vor.

"Es ist seit Langem die Absicht der UEFA, die Situation von Belarus bei der kommenden Sitzung unseres Exekutivkomitees zu erörtern", soll es in dem Schreiben heißen. Die nächste UEFA-Exko-Sitzung ist für den 4. April terminiert.

Es geht bei der Forderung um die Beteiligung von Belarus am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die prekäre Menschenrechtssituation im autokratischen osteuropäischen Land. "Die UEFA beobachtet die besorgniserregenden Entwicklungen, die Sie in Ihrem Schreiben genannt haben, genau", heißt es in der Antwort, die namentlich an den polnischen Abgeordneten Tomasz Frankowski gerichtet ist.

Mehrere deutsche Parlamentsmitglieder aus CDU, SPD und Grünen unterzeichneten den Brief ebenfalls. Auch Teile der Bundestagsfraktion der Grünen hatten sich zuletzt der Forderung nach einem Ausschluss von Belarus angeschlossen.