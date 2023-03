Paris (SID) - Gut drei Monate nach der Niederlage im WM-Finale ist Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft fulminant in die EM-Qualifikation gestartet. Der Vize-Weltmeister gewann das Topspiel gegen die Niederlande in Paris mit 4:0 (3:0) und sammelte die ersten drei Punkte auf dem Weg zur EURO 2024 in Deutschland.

Es war zugleich der Start in eine neue Ära der Equipe Tricolore: Superstar Kylian Mbappe hat das Kapitänsamt vom abgetretenen Torhüter Hugo Lloris übernommen. Neben dem zweimal erfolgreichen Stürmer von Paris St. Germain (21./88.) trafen auch Antoine Griezmann (2.) und Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano (8.) für Frankreich. In der Nachspielzeit scheiterte Memphis Depay mit einem Handelfmeter an Frankreichs Torwart Mike Maignan (90.+5).

Nationaltrainer Didier Deschamps hatte sich auf der Suche nach einem neuen Kapitän für Mbappe und damit auch gegen Griezmann entschieden, dies soll zuletzt für Unstimmigkeiten gesorgt haben - am Freitag arbeiteten beide Stars aber gleich mal zusammen: Mbappe legte Griezmanns frühen Treffer auf.

Auch in den Folgeminuten kamen die Niederlande stets zu spät gegen die Franzosen, bei denen Bayern Münchens Kingsley Coman und Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani in der Startelf standen. Bereits nach gut 20 Minuten schien das Spiel entschieden. Die Gäste waren geschwächt angetreten, unter anderem fehlten Bayerns Abwehrspieler Matthijs de Ligt und Offensivstar Cody Gakpo krankheitsbedingt.

Das zweite Spiel in Gruppe B gewann Griechenland in Faro gegen Gibraltar mit 3:0 (2:0).