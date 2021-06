London (SID) - Englands Teammanager Gareth Southgate hat nach der Enttäuschung in der Battle of Britain um Nachsicht und Zuspruch für seine junge Mannschaft geworben. "Wir haben nicht das Level erreicht, das wir erreichen wollten und mussten. Ich verstehe jede Kritik, die nun kommt", sagte Southgate nach dem 0:0 im zweiten Spiel in der EM-Gruppe D gegen Schottland: "Aber wir müssen uns hinter die Spieler stellen. Sie sind jung, viele von ihnen waren noch nicht in solch einer Situation."

Sein Team, versprach Southgate, werde "lernen und zurückkommen". Aber: "Wir müssen sie auch unterstützen." Die englischen Fans im Wembley-Stadion hatten angesichts der schwachen Leistung der Three Lions mehrfach gepfiffen. "Wir haben enttäuscht, ich verstehe die Reaktion der Fans", sagte der 50-Jährige: "Es wurde erwartet, dass wir Schottland schlagen. Damit müssen wir leben und umgehen."

Mit nun vier Punkten liegt England dennoch auf Achtelfinalkurs. "Das ist unser Ziel, wir wollen uns qualifizieren für die K.o.-Phase und sind weiter in einer guten Position", sagte Southgate: "Wir müssen uns an vielen Stellen verbessern und uns nun auf das Spiel gegen Tschechien (Dienstag/21.00 Uhr, d. Red) vorbereiten. Dass wir zu Hause spielen, bedeutet nicht, dass wir automatisch gewinnen. Wir sind noch immer ein relativ unerfahrenes und junges Team."