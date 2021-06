München - Nach dem Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in die Europameisterschaft fällt auch bei uns der Startschuss für unser neues Format ran EM Frühstück powered by JACKONE - erstmals am heutigen Mittwoch um 8:30 Uhr.

Jeweils am Tag nach Spielen der DFB-Elf geht es immer um 08:30 Uhr live auf Facebook, Youtube und ran.de in der Webshow mit unserem ran-EM-Experten Markus Babbel sowie Moderator Max Zielke um das zentrale Thema des Vortags - dem Spiel der DFB-Elf.

Am heutigen Mittwoch also um die 0:1-Niederlage gegen Frankreich. War es die richtige Entscheidung von Löw, Joshua Kimmich von der Sechs auf die Außen zu stellen? 1996-Europameister Babbel gibt seine Meinung ab.

Desweiteren diskutieren wir über die zentralen Themen des Vortages und versorgen Euch mit den aktuellen Entwicklungen rund um das deutsche Team.

Wir sprechen mit dem Europameister von 1996 in der ersten Sendung ausgiebig über das Auftaktspiel der DFB-Elf im Turnier und bewerten die Stimmen zur Partie. Außerdem wird Babbel seine Tipps zu den Partien des Tages abgeben.

