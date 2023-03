Köln (SID) - Domenico Tedesco ist beim Debüt als belgischer Fußball-Nationaltrainer ein Start nach Maß auf dem Weg zur EURO in seiner deutschen Heimat geglückt. Mit den Roten Teufeln begann der 37-Jährige die Qualifikation mit einem 3:0 (1:0)-Sieg in Schweden, Stürmerstar Romelu Lukaku war mit einem Dreierpack der Matchwinner. Auch Ralf Rangnick machte mit Österreich beim 4:1 (2:0) gegen Aserbaidschan einen ersten Schritt zu seiner Heim-EM.

Tedesco, mit Belgien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln nächster Testspielgegner der deutschen Mannschaft, beklatschte das verdiente 1:0 durch einen Kopfball von Lukaku (35.). Beim 70. Länderspieltor des Routiniers kurz nach der Pause (49.) nach Zuspiel des Berliners Dodi Lukebakio sah der frühere Schalker und Leipziger Bundesliga-Coach schon deutlich entspannter zu. Den Endstand erzielte Lukaku in der Schlussphase (82.). Die Schweden um den Leipziger Emil Forsberg hatten auch nach der Einwechselung ihres nach Knieverletzung zurückgekehrten Altstars Zlatan Ibrahimovic 20 Minuten vor Schluss keine Chance.

Tedesco hatte nach dem enttäuschenden Vorrundenaus bei der WM in Katar die Nachfolge von Roberto Martinez angetreten. Nach den Rücktritten der langjährigen Führungsspieler Eden Hazard und Toby Alderweireld hatte Tedesco auf den Ex-Dortmunder Axel Witsel verzichtet und einen vorsichtigen Generationenwechsel eingeläutet.

Mit einem Doppelschlag brachten die Münchner Leihgabe Marcel Sabitzer (28.) und der Freiburger Michael Gregoritsch (30.) in Pasching Rangnicks Team vor der Pause beruhigend in Führung. Sabitzer (51.), an Manchester United ausgeliehen, und der Hoffenheimer Christoph Baumgartner (68.) erhöhten in der zweiten Hälfte. Die Österreicher empfangen am Montag (20.45 Uhr/DAZN) Estland. Zum deutschen Trainerduell kommt es in der Gruppe F am 17. Juni in Belgien.