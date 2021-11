Köln (SID) - Der Niederländer Dick Advocaat ist als Trainer der Fußball-Nationalmannschaft des Irak zurückgetreten. Das teilte der Irakische Fußballverband am Dienstag mit. Der 74-Jährige trainierte in seiner langen Laufbahn unter anderem schon die niederländische Nationalmannschaft und Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Der Irak hat in der asiatischen Qualifikation kaum noch Chancen auf ein Direktticket für die WM 2022 in Katar.