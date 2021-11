München - Normalerweise ist ein Kommentator dazu angehalten, neutral über das Spielgeschehen zu berichten und es entsprechend einzuordnen.

In dem Video, das der schwedische Erstligaklub AIK Solna am Montag veröffentlichte, agiert Kommentator Niklas Jarelind allerdings in anderer Funktion.

Der Clip ist ein Zusammenschnitt der Lowlights, also beispielsweise fehlerhafter Aktionen und gescheiterter Schussversuche, aus der Partie gegen Östersunds FK. Darin bezeichnet Jarelind unter anderem einen Spieler als "Idiot", ein weiterer sei "komplett wertlos".

AIK Solna: Video gegen Cyber-Mobbing

Doch die Aussagen reichen noch viel weiter unter die Gürtellinie. "Manchmal wünscht man sich, seine Eltern hätten sich nie getroffen, damit er nicht geboren wird", so der Kommentator während einer Szene.

Kurze Zeit nach der Veröffentlichung lieferte der Verein dann eine Erklärung für das zunächst absolut unangebracht wirkende Video. "Alles, was in dem Clip gesagt wird, basiert auf Berichten über Vorfälle, in denen Kinder ab dem mittleren Schulalter und junge Leute von AIK Football erzählen, wie sie online Mobbing ausgesetzt waren", heißt es auf der Vereinswebsite des Klubs.

Es ist somit ein Ausrufezeichen, um auf Mobbing von Kindern und Jugendlichen im Internet aufmerksam zu machen und Teil der Bildungsinitiative "The Digital Locker Room".

Ziel der Aktion ist es, Betroffene von Mobbing zu stärken, Diskussionen anzustoßen und eine positive Entwicklung herbeizuführen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.