Köln (SID) - Der spanische Topklub FC Barcelona trauert um sein Mitglied Nummer 1: Manuel Manos Gonzalbo, der am 5. September 1932 in den Verein eingetreten war, ist im Alter von 101 Jahren gestorben. "Möge er in Frieden ruhen", teilten die Katalanen mit.

Gonzalbo starb bereits am vergangenen Samstag. Die Mitgliedsnummer 1 hatte er ehrenhalber von Josep Maria Selva übernommen, der im Februar 2019 verstorben war.