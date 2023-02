Köln (SID) - Spitzenreiter FC Barcelona hat in der spanischen LaLiga den Patzer von Rivale Real Madrid ausgenutzt und einen großen Schritt in Richtung Meistertitel gemacht. Die Katalanen siegten am Sonntagabend 3:0 (0:0) gegen den FC Sevilla und feierten in der Liga den fünften Erfolg in Serie. Barca liegt in der Tabelle nun acht Punkte vor den Königlichen, die zuvor überraschend 0:1 (0:1) bei RCD Mallorca verloren hatten.

Gegen Sevilla tat sich Barcelona um den früheren Bayern-Star Robert Lewandowski und Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen zunächst schwer. Im zweiten Durchgang erlöste schließlich Verteidiger Jordi Alba (58.) nach einem tollen Zuspiel von Franck Kessie den Favoriten. Gavi (70.) und Raphinha (79.) sicherten im Anschluss Barca die drei Punkte.

Ein Eigentor von Nacho (13.) brachte Real um Nationalspieler Toni Rüdiger auf die Verliererstraße. Die größte Ausgleichschance vergab der gebürtige Mallorquiner Marco Asensio (60.), der per Foulelfmeter an Torwart Predrag Rajkovic scheiterte.

Wenige Tage vor dem Halbfinale bei der Klub-WM am Mittwoch (20.00 Uhr) gegen Al-Ahly aus Ägypten verzichtete Trainer Carlo Ancelotti zunächst auf Toni Kroos, den angeschlagenen Karim Benzema, Luka Modric und David Alaba. Beim Aufwärmen verletzte sich überdies Torwart Thibaut Courtois.

Nach einem Zuspiel von Rüdiger kam Vinicius Junior gegen Rajkovic zu Fall, doch Asensio ließ die Gelegenheit vom Punkt liegen. Auch die Hereinnahme von Modric, Kroos und Alaba änderte nichts mehr an der dritten Saisonpleite des Champions-League-Siegers in La Liga. Rüdiger vergab in der Nachspielzeit per Kopf.