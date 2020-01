München - Beim Testspiel zwischen dem türkischen Topklub Besiktas Istanbul und Altinordu (2:2) waren gerade erst zehn Minuten gespielt, als der deutsche Torhüter Loris Karius einmal mehr negativ in den Fokus geriet.

Der 26-Jährige, derzeit im zweiten Jahr in Folge als Leihspieler von Liverpool an den Bosporus abgegeben, griff bei einem harmlosen Flankenball daneben und verursachte so den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer für Altinordu.

Glück im Unglück für Karius

Der Arbeitstag von Karius verlief sogar noch bitterer. Sechs Minuten nach dem Fehlgriff beim Gegentreffer rutschte dem früheren Mainzer ein Ball bei einem Rückpass unter dem Fuß durch und ging in weiterer Folge ins Tor.

Glück für Karius, dass die Szene schon zuvor abgepfiffen war und der Keeper damit nicht noch einen zweiten Gegentreffer innerhalb weniger Minuten maßgeblich verschuldete.

Karius bu maça sarhoş mu çıkmış resmen sahada #varamayok pic.twitter.com/tcEVbqLEIG — Ata Benli (@atabenli) January 10, 2020

Karius wurde 2018 vom FC Liverpool für zwei Jahre an Besiktas Istanbul verliehen, sein letztes Spiel für die "Reds" bleibt unvergessen. Im Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid (1:3) verschuldete Karius durch zwei schwere Patzer zwei Gegentore. Auch nach seiner Ankunft in Istanbul unterliefen dem Freund von Sophia Thomalla immer wieder schwere Fehler.

Karius' Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2021, Besiktas sicherte sich im Rahmen der Leihe eine Kaufoption für den Sommer 2020.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.